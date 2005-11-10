Roma, Malen: "Gasperini è speciale, mi supporta e sono felice di averlo con me"

L'attaccante della Roma Donyell Malen ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Real Madrid in Champions League: "Hanno tanta qualità e grandi giocatori, sarà una bella serata".

Ha segnato 20 gol fin qui, cosa è cambiato nella sua carriera?

"Non credo sia cambiato qualcosa, i miei compagni hanno creato tante occasioni per me e io sono molto felice di questo momento".

Il soprannome di Mourinho è lo Special One, Gasperini può essere considerato il suo Special One?

"Un allenatore speciale certamente, sono felice di averlo, mi supporta e sono davvero contento".

Cosa pensa di Mbappé?

"Un ottimo attaccante, tutti sanno cosa può fare e cosa ha già fatto".

Cosa è accaduto domenica contro il Como?

"Sono dispiaciuto, non era mia intenzione fare male a nessuno, non è il mio stile. L'arbitro poteva prendere due decisioni e ha preso quella peggiore per me, ma i miei compagni sono stati bravi a prendere un punto e andiamo avanti così".