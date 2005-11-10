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Altamura, Memushaj ad un passo dall'esonero. Raffaele in pole per la successione

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 12:34Serie C
13.10.2026 12:34Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo esonero in arrivo in Serie C. Stando a quanto riportato da LaCasadiC, infatti, l'Altamura avrebbe deciso di sollevare dal ruolo di capo allenatore Ledian Memushaj. Decisivo per le sorti dell'allenatore albanese il ko incassato contro il Catania nel weekend appena trascorso, il 5 in nove giornate di campionato.

Per la sua sostituzione in pole position c'è il nome di Giuseppe Raffaele, reduce dall'esperienza deludente dello scorso anno con la Salernitana, ma soprattutto da un'annata di altissimo livello sulla panchina dell'Audace Cerignola.

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