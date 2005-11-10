Melli difende Corvi: "Non è lui il problema, da quando gioca titolare ha sempre fatto bene"

Sandro Melli, ex attaccante del Parma, ha parlato dalle colonne di ParmaLive.com del momento di Edoardo Corvi dopo le critiche subite dal portiere a seguito della trasferta a San Siro: "Si è parlato tanto di Edoardo Corvi e della sua prestazione di sabato: io non credo che lui sia un problema. Da quando è stato messo tra i pali ha fatto quasi sempre buone prestazioni. Ha commesso anche lui errori, come li fanno tanti portieri, sono cose normali. Poi nel calcio d'oggi, dove gli errori avvengono soprattutto con i piedi, con gli allenatori che chiedono loro di prender parte all'azione offensiva.

Essendo lui di Parma, e qui parlo per esperienza, ci sono quelli che lo osannano troppo e ci sono quelli che al contrario gli vanno contro per questo motivo. Essere profeti in patria è complesso: è un dibattito acceso, perché se sei a casa tua sei costretto a gestire una pressione maggiore. Io l'ho vissuto sulla mia pelle e all'inizio non è stato facile, poi sono riuscito a gestirla con il tempo".