Vendere il Napoli? ADL risponde con una domanda: "C'è qualcuno capace di pagare i miei 25 anni di sforzi?"

"Dalla prima volta che mi interessai al Napoli sono passati 25 anni. La prima volta non sono riuscito a comprarlo e l’ho dovuto rilevare soltanto dal fallimento, perché dopo la mia prima offerta fallirono. Sono 25 anni, un quarto di secolo molto impegnativo, importante, ma c’è ancora molto da fare nel calcio". Dopo la giornata dei Collari d'Oro celebrata ieri dal CONI, Aurelio De Laurentiis parla ancora di Napoli e del calcio italiano in una lunga intervista al TG5 (qui le parole dopo aver ricevuto il Collare d'Oro al Merito Sportivo): "Spero che con Giovanni Malagò si riusciranno a modificare molte cose, ma bisogna sedersi con Ceferin ed Infantino perché il calcio non è solo un fattore nazionale, ma mondiale. Bisogna che tutti abbiano rispetto per i tifosi che ogni squadra rappresenta. Anche con i calendari, con la quantità di partite... gli atleti hanno troppe partite sulle spalle e bisogna stare molto attenti alla loro salute, si infortunano in continuazione. Anche noi durante queste tre settimane abbiamo avuto tre infortunati che non è poco".

De Laurentiis su De Bruyne e Allegri

"In Belgio De Bruyne si è caricato, e anche noi usufruito di questa sua forma. Allegri è un grande "tutelatore" di spogliatoio, sa amministrare bene tutti i calciatori, con lui si lavora in maniera perfetta.

"Piatto ricco, mi ci ficco"

"È un campionato dove tutti si sono rafforzati - continua De Laurentiis - avete visto la sorpresa del Frosinone, no? Anche il Cagliari è una squadra solida, l’abbiamo visto anche ieri sera. Io dico ‘piatto ricco, mi ci ficco’. Pensa che squallore sarebbe se si assistesse, come si è assistito troppo, a un campionato dove la classifica a sinistra è un campionato a sé e quella a destra è un campionato per non retrocedere. Io l’ho sempre contestato questo fatto, ho sempre detto che bisogna rafforzare tutti quanti, come in Inghilterra, altrimenti i campionati sono un po’ falsati e a me le cose falsate non sono mai piaciute".

Stasera Villarreal-Napoli

"Le partite di Champions sono partite a sé stanti. Ci sono condizioni ambientali, momenti positivi e momenti che non riesci a spiegarti come successo a noi l’altro anno, dove siamo arrivati in una posizione assurda: impossibile per uno che poi arriva secondo in campionato. Mai fare pronostici, poi io sono di origini napoletane, sono estremamente scaramantico. Io dico sempre 'Che vince il migliore, ovvero noi'".

25 anni di sforzi

Un ultimo passaggio significativo dell'intervista riguarda il futuro della proprietà, con De Laurentiis che ha dichiarato: "Io le faccio una domanda: secondo lei c’è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un quarto di secolo? Non lo so, ma se c’è si faccia avanti, poi verificheremo e valuteremo”, sottolinea il numero uno della società prima di rivendicare il percorso compiuto dal club negli ultimi vent’anni: “Io quando sono arrivato, il Napoli non esisteva più. Io ho preso dalle ceneri una denominazione e quindi l’avrei potuto chiamare ‘Partenope’? L’avrei potuto chiamare in altro modo? No, io per rispetto ai napoletani e al grande protagonista del calcio mondiale che solo Napoli ha avuto che è Maradona, l’ho continuata a chiamare Società Sportiva Calcio Napoli”