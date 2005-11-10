Roma, Gasperini: "Il Real davanti ha giocatori fortissimi, per questo forse perde compattezza"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parla a Sky Sport parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: "Speriamo di giocare in undici intanto (riferimento all'ultima gara dell'Atalanta contro il Real, ndr), contro il Como abbiamo dovuto difenderci ma domani speriamo di fare un altro tipo di gara anche affrontiamo i più blasonati, il Real Madrid".

Cosa pensa della situazione del Real Madrid?

"Sentivo qualche vostro collega che fa risultati ma non è molto apprezzata per il gioco. Davanti ha tanti giocatori fortissimi e per questo forse perdono un po' di compattezza, ma hanno valore e talento incredibile".

Cosa invidia a Mourinho?

"Tante cose... ma anche farsi comprare Diomandè a quelle cifre... quella è una bella capacità".

Calcio diverso, anche se siete nati lo stesso giorno: lui è stato accolto con grandissimo affetto, lei si è guadagnato sul campo la fiducia.

"E' un bel traguardo, ma il riconoscimento a Josè per quello che ha fatto qua sarà altrettanto bello".

Domani sfida tra due bomber come Malen e Mbappè.

"I numeri di Malen sono inaspettati ma comunque sono validi e può continuare su questa striscia, è l'attaccante importante che cercavamo".

Dopo il Fenerbahce ha abbracciato Greenwood, domani spera di abbracciare Endrick?

"Io spero di abbracciare tutti i miei ragazzi, giochiamo una partita che mancava da tanto tempo a Roma, speriamo di poterci abbracciare felici a fine gara".