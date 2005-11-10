Inter, Marotta: "Massimo rispetto per il Brugge, ma vogliamo un risultato positivo stasera"

In mattinata, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ricevuto presso Palazzo Marino il Premio Volti della Metropoli. A margine dell'evento, il numero uno nerazzurro ha parlato dell'impegno di questa sera contro il Club Brugge in Champions League ai microfoni di ALANews: “È una partita importante per noi, come tutte quelle di Champions. La affronteremo con il massimo rispetto per l’avversario, ma con la volontà di ottenere un risultato positivo".

Sul tema stadio ha aggiunto: "Quello che ho annunciato ieri con il discorso in assemblea è che sicuramente quanto prima sarà presentato da Milan e Inter quello che poi sarà lo stadio del futuro”, ha proseguito il presidente del club nerazzurro.

Quanto al riconoscimento ottenuto questa mattina, “sicuramente è uno dei premi più significativi che ho avuto la fortuna di ricevere”, ha dichiarato Marotta. “L’Osservatorio mira a salvaguardare uno sguardo nell’aspetto sociale, di valorizzazione della città di Milano, quindi questo esula dai premi tradizionali dello sport e si identifica in un aspetto umano di grande significato”.