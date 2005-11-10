La Juventus vuole blindare Kalulu ma sul terzino francese c'è il Liverpool

In vista del mercato estivo il Liverpool sta cercando un terzino destro. I Reds nell'ultima uscita contro il Manchester City in Premier League hanno schierato Ronald Araujo per provare a bloccare (senza successo) gli esterni dei Citizens (successo esterno della formazione di Enzo Maresca per 3-0). Poi è entrato Jeremie Frimpong ma la sensazione condivisa negli uffici di Melwood è che serva un rinforzo nel ruolo.

Obiettivo Kalulu

Per questo tra i nomi nella shortlist dei Reds c'è anche Pierre Kalulu della Juventus. Kalulu piace per versatilità e caratteristiche tecniche e atletiche, è tra i nomi più alti sul taccuino del Liverpool. Non è il solo: nel mirino c'è anche il brasiliano Wesley della Roma, osservato da vicino nelle ultime uscite di campionato dei giallorossi.

La Juventus vuole blindarlo

La Juventus intanto sta cercando di blindarlo con un contratto importante: attualmente è in scadenza nel 2029 con un contratto da 2,5 milioni a stagione. Kalulu è diventato di fatto un titolarissimo sull'esterno destro della difesa della gestione di Luciano Spalletti. Chiaro che una chiamata da parte del Liverpool possa non lasciare indifferenti e questo potrebbe inficiare anche sulla trattativa per il nuovo contratto con la Juve che, dal canto suo, vuole comunque rendere Kalulu un perno del suo progetto anche in futuro.