Serie C, via ai recuperi della 7ª e 8ª giornata: oggi in campo Juventus e Inter
Luca Bargellini
Archiviata ieri sera la nona giornata di campionato, la Serie C apre nella giornata di oggi la fase dei recuperi di campionato. Durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, infatti, non tutte le gare di terza serie sono state disputate. Ad essere rinviate sono state le sfide che coinvolgevano le tre formazioni Under23 presenti nel torneo (Atalanta, Inter e Juventus) a causa dell'alto numero di convocati nelle varie nazionali giovanili.
Oggi, dunque, spazio ai primi due recuperi, validi rispettivamente per la 7ª e 8ª giornata di campionato. Di seguito il programma completo:
SERIE C - 7ª GIORNATA
GIRONE B
Mercoledì 14 ottobre
Ore 15:00 - Latina-Atalanta U23
GIRONE C
Martedì 13 ottobre
Ore 15:00 - Giugliano-Inter U23
SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE A
Martedì 13 ottobre
Ore 16:00 - Juventus Next Gen-Lumezzane
GIRONE B
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:00 - Atalanta U23-Vis Pesaro
GIRONE C
Martedì 27 ottobre
Ore 14:30 - Inter U23-Scafatese