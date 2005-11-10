Ostiamare, colpo d'esperienza per la corsia sinistra: fatta per Matteo Cotali

L'Ostiamare è pronto a rinforzare la propria rosa con un innesto di spessore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il club lidense ha raggiunto l'accordo con Matteo Cotali, terzino sinistro classe 1997 attualmente svincolato. Per il difensore è pronto un contratto fino al 30 giugno, con opzione di rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.

Si tratta di un acquisto che porta esperienza e conoscenza della categoria. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Cagliari, Cotali ha mosso i primi passi tra i professionisti con la maglia dell'Olbia, mettendosi in evidenza prima del salto in Serie B con il Chievo nella stagione 2019/20. Successivamente il laterale mancino ha vestito la maglia del Frosinone, contribuendo al percorso che ha portato i ciociari alla promozione in Serie A nel 2023. Nelle ultime tre stagioni ha invece difeso i colori del Modena, sempre nel campionato cadetto, collezionando complessivamente 77 presenze e confermandosi come uno dei terzini più affidabili della categoria.

Ora per Cotali è pronta una nuova sfida con l'Ostiamare, che punta sulla sua esperienza per dare maggiore solidità alla corsia sinistra e aumentare le proprie possibilità di centrare l'obiettivo salvezza. Salvo sorprese, l'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.