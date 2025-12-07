Trapani, Aronica: "Sono molto soddisfatto della prestazione in uno stadio difficile"

"Ho apprezzato molto la prestazione, più del punto. Il Trapani ha fatto una buona gara, non era facile venire a Salerno e affrontare la Salernitana. Nel secondo tempo mi aspettavo una maggior pressione dei granata e ho fatto delle scelte logiche e conseguenziali. Ho bloccato le fasce mettendo un giocatore in più come Benedetti. Mi aspettavo che la Salernitana ci venisse a prendere alti, il contrario ci ha avvantaggiato. La squadra si isola dai fattori esterni societari. I ragazzi hanno maturato 30 punti sul campionato, la società è vigile e nelle sedi opportune farà valere le proprie ragioni". Queste le dichiarazioni del tecnico del Trapani Salvatore Aronica.