Di Francesco: "Malen è l'Hojlund della Roma, lo conoscevo ed è un giocatore di altissimo livello"

Mister Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il suo passato, ha parlato della Roma di Gasperini e dei suoi punti di forza, a partire da Malen. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Lecce:

Come si ferma Malen?

"Rispetto all'andata mancano giocatori di spessore come Dybala e Soulé. Malen è un giocatore forte, di altissimo livello, lo conoscevo. È un po' l'Hojlund della Roma, è bravissimo negli ultimi attacchi, nella profondità breve. Dovremo essere attenti per limitarlo".

Che strascichi lasciano gli impegni europei?

"Nonostante le fatiche la Roma ha bisogno di fare risultato contro di noi, è una partita molto delicata, in un contesto dove ci sono giocatori abituati alle pressioni. Questo è un loro vantaggio. Troveremo più di 60 mila spettatori che spingeranno la Roma sin dall'inizio".

È il momento peggiore per affrontare la Roma?

"Non lo so, conosco la piazza e gli umori, ma tutto il mondo è paese, Roma è una città grande e tutto si enfatizza ma anche in altri posti è così. Il tifoso romanista è sì arrabbiato ma pronto a sostenere la squadra. Loro saranno un pochino più stanchi ma il mister starà pensando sicuramente a dei cambi. Dovremo essere bravi a infilarci nelle loro difficoltà, facendo la nostra partita. Senza abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere, non dobbiamo complicarci la vita da soli".

Rileggi qui tutte le parole di Di Francesco