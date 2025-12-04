Modena, Chichizola: "Non siamo lassù per caso. Ce lo siamo meritati in campo"
Quello che sta per arrivare è un weekend molto particolare per la Serie B. Complice la festività dell'otto dicembre le dieci gare della 15ª giornata di disputeranno fra domenica e lunedì. Con ben otto gare in programma proprio in quest'ultima data.
Una di queste è quella del Modena, che ospiterà al 'Braglia' il Catanzaro di Alberto Aquilani. "E' una settimana lunga visto che giocheremo lunedì - spiega attraverso le colonne della Gazzetta di Modena il portiere dei Canarini Leandro Chichizola -,ma bisogna fare ciò che abbiamo sempre fatto ovvero allenarci a duemila poi il mister lo vede e si nota anche in campo perché credo che non abbiamo mai sbagliato un atteggiamento o una partita".
Sugli impegni di dicembre che chiuderanno il 2025 (oltre alle Aquile del Sud sono in programma le sfide Spezia, Venezia e Monza): "Ricordo una conferenza dopo poche partite in cui eravamo primi, ma dissi che eravamo ancora all'inizio e la classifica non era da guardare. Ora che siamo quasi a metà stagione credo di poter dire che non siamo lì per caso, ma ce lo siamo meritati giocando tante partite anche meglio dei nostri rivali".
