Palladini sull'esonero dalla Samb: "Non me l'aspettavo. L'ho accettata senza rancore"

Ad una settimana dal suo esonero dal timone della Sambenedettese, Ottavio Palladini è tornato a parlare di quanto accaduto.

Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni al Corriere Adriatico:

"Non me lo aspettavo a due giorni dalla partita di Arezzo. Il mio obiettivo in Coppa Italia con l'Union Brescia era quello di far giocare la gara con la miglior squadra e arrivare alla sfida con l'Arezzo nel migliore dei modi, ho sempre creduto nei ragazzi e non volevo snobbare nulla. Venerdì scorso, in mattinata, la società mi ha comunicato la decisione e ne ho preso atto: accetto tutto senza fare polemica o rancore, rispetto la decisione e ringrazio la società che mi ha dato l'opportunità di tornare ad allenare la Samb e in questa stagione di restare per provare a fare qualcosa di bello. Qualche errore l'ho fatto, avrei potuto fare meglio e qualche scelta diversa ma ho sempre dato il massimo e messo tutto il mio impegno per far onorare la maglia della Samb in ogni partita".

Alla domanda su un possibile incarico nel club marchigiano diverso da quello di allenatore, Palladini ha commentato: "In questo momento non valuto nulla, mi prendo un momento di riflessione e non voglio mettere in difficoltà nessuno per il bene della Samb. Qualsiasi decisione prenderò, sarà la società a saperla per prima".