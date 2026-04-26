TMW Arezzo in B, il grande ex Abbruscato: "Traguardo meritato, c'è la visione per confermarsi"

Elvis Abbruscato, oggi collaboratore tecnico del Napoli, ha legato il suo nome indissolubilmente all’Arezzo. Nel 2003 fu infatti il capocannoniere del club toscano che conquistò per l’ultima volta la promozione in Serie B. 19 anni dopo, l’ex attaccante racconta le sue emozioni in un’intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Penso che sia stata meritata anche per il valore della squadra, per tutto quello che l’Arezzo ha dimostrato a inizio campionato. Ha preso un bel distacco, poi ci sta un calo in un campionato tirato come quello di Serie C. L’Arezzo meritava di vincere il campionato e l’ha fatto, come detto è giusto così per valori, per struttura, per tutto quello che hanno fatto il presidente Manzo e il ds Cutolo”.

Anche il tecnico Bucchi ha fatto un lavoro non scontato.

“Noi li abbiamo incontrati in amichevole a Dimaro e abbiamo visto subito che era una squadra che aveva idee, che aveva fatto un grande lavoro pregresso e che aveva l’intenzione di vincere e di comandare il campionato”.

Qual è il tuo ricordo di 19 anni fa?

“Il ricordo è indelebile, siamo arrivati che eravamo in C2, ripescati e poi vincemmo il campionato con una forza incredibile e un grande allenatore come Mario Somma. È stata una bella cavalcata, si sono allineate tante cose, ci sono delle sliding doors belle da ricordare e tutto è andato per il meglio. Mi sono sposato il giorno dopo in cui vincemmo il campionato e ora sto festeggiando l’anniversario di matrimonio”.

L’Arezzo ha un bel progetto, ci sarà da soffrire ma la Serie B va tenuta a tutti i costi.

“C’è coerenza nel lavoro del club e non è semplice nel calcio, il presidente ha investito, ha lavorato, ha un progetto è diverso da altre persone che sono passate per il club che hanno cercato di fare calcio senza però avere alcuna visione. Io qui la vedo e quando c’è questo ci sono tutti i presupposti per restare aggrappati alla Serie B. La struttura c’è e anche gli intenti comuni tra la società e l’allenatore”.