Pres. Ascoli: "Oggi non dipendeva solo da noi. Adesso vogliamo vincere i playoff"

Al termine di Campobasso-Ascoli, il presidente del club marchigiano Bernardino Passeri ha commentato in sala stampa l’epilogo del campionato che vedrà il suo club impegnato nei playoff per sognare un posto in Serie B:

“Andare sotto la curva quando si vince è facile - ha esordito il massimo dirigente -, ma bisogna andare soprattutto quando si perde, per questo alla fine ho voluto salutare i nostri tifosi, ci hanno dato una marcia in più. Ricordo quel patto che abbiamo fatto all’inizio della stagione: cittadini, tifosi, stampa, istituzioni e squadra, tutti uniti.

Se ripensiamo a sei mesi fa oggi dico che quello che abbiamo raggiunto è stato un ottimo traguardo, poi è normale che quando sei vicino all’obiettivo speri in meglio, ma l’Arezzo ha fatto il suo, oggi non dipendeva solo da noi, quindi, anche se avessimo vinto, sarebbe stato comunque promosso l’Arezzo. A fine gara i ragazzi non erano ovviamente contenti, speravamo tutti in qualcosa di più, ora abbiamo un’altra opportunità e ce la giochiamo con tutte le nostre forze, i playoff li vogliamo vincere, non abbiamo intenzione di abdicare. Ora un po’ di riposo e poi ripartiamo con questo mini campionato, che vogliamo vincere, d’altra parte con questo tifo non possiamo non andare sempre al massimo”.