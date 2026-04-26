TMW Arezzo, ora sì: è Serie B! Scatta la festa in Toscana dopo quasi 20 lunghi anni

Un lunghissimo testa a testa, fatto di alti e bassi soprattutto negli ultimi mesi del campionato, che ha necessitato di arrivare agli ultimi suoi 90' della regular season per eleggere la regina del Girone B di Serie C: corona e scettro sono andati all'Arezzo, che ha centrato la promozione in Serie B a discapito dell'Ascoli - che ha comunque dovuto sempre inseguire - e dopo il Vicenza nel Girone A e il Benevento nel C.

Una domenica quindi di festa in terra toscana, con la formazione di mister Cristian Bucchi che ha chiuso la stagione con 80 punti, frutto di 24 gare vinte sulle 36 giocate, e con 64 gol segnati contro i soli 24 subiti; a tutto ciò, sono da aggiungere solo 8 pareggi, e 4 sconfitte, niente rispetto a quella che è una stagione intera. Con il raggruppamento di appartenenza per altro segnato dall'esclusione del Rimini a novembre, motivo per il quale le gare giocate nel Girone B sono 36 invece di 38. Ma questa è una storia distante dalla Toscana.

Ora, obiettivo Supercoppa, per mettere in bacheca un altro trofeo che - se vinto - coronerebbe un'annata di programmazione vera, che ha portato poi ai frutti visti oggi.