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Como, Fabregas: "Oggi la squadra ha dimostrato chi è. Guarderò Milan-Juve perché..."

Como, Fabregas: "Oggi la squadra ha dimostrato chi è. Guarderò Milan-Juve perché..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 17:55Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.07 - Fra poco il tecnico del Como Cesc Fabregas interverrà in conferenza stampa dopo la sfida di Marassi contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.46 - Inizia la conferenza stampa di Cesc Fabregas.

La vittoria di oggi.
"Avevamo abituato la gente a non perdere due partite di fila. Devo lavorare sull'aspetto mentale. Sull'aspetto qualitativo lo abbiamo già dimostrato. Giocare in momenti così è la cosa più speciale. L'obiettivo numero uno è stato non prendere gol, il secondo è stato vincere e il terzo farlo col nostro gioco. Il primo gol è il chiaro segnale di chi siamo noi. Era una partita importante perché dopo un colpo preso come quello di martedì il rischio era di buttarsi giù. La squadra non deve mollare. Puoi vincere o perdere. Il Genoa poteva vincere perché questo è uno stadio speciale e la squadra era in forma. Ma il segnale di mentalità oggi è stato importante".

Il Como ha saputo soffrire.
"E' stata la cosa più importante su cui abbiamo lavorato questa settimana. Abbiamo fatto una cena di squadra dove abbiamo parlato su cosa migliorare. Penso che sia stata una cena molto produttiva e interessante per noi dello staff per sapere cosa pensano i ragazzi. Oggi la squadra ha dimostrato chi è. Stiamo costruendo un gruppo importante per il futuro e dobbiamo continuare così".

Come sta Paz?
"Nico sta bene. E' in ospedale e lo stanno valutando. Sta meglio, non riusciva a vedere bene. Dobbiamo però saper trovare tante soluzioni".

Guarderai Milan-Juve?
"Guarderò Milan-Juve perché mi piace il calcio anche se fossimo in Serie Z. Mi puoi chiedere che il Como può competere con Juventus e Roma? Non ci sono obiettivi. L'obiettivo era fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo 12 punti in più più una semifinale dove a dieci dalla fine poteva succedere di tutto. I ragazzi sono ambizioni, stanno crescendo mentalmente. Non tutti possono crescere allo stesso modo. Sono molto contento e andiamo a giocarci quattro partite. Abbiamo il Napoli e vediamo cosa succede".

Infine un'ultima dichiarazione: "Voglio fare i complimenti al calcio femminile del Como che è stato promosso in Serie A, la Primavera femminile è stata promossa e manca solo una partita alla Primavera per passare in Primavera 1. E' un dato importante, complimenti a tutti".

17.55 - Termina la conferenza stampa di Cesc Fabregas.

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