TMW Che Pianese! Scritta la storia: miglior piazzamento di sempre, e playoff tra le mura amiche

Una gara che si era messa in salita per il gol della Ternana, ma la Pianese di Alessandro Birindelli non si è lasciata prendere dal panico, e ha firmato una storica impresa, ribaltando il risultato ed espugnando il 'Liberati': tre punti conquistati, e una vittoria dal peso straordinario, perché diventa la più importante della storia recente, quella tra i professionisti. Il successo in terra umbra, infatti, non solo certifica il grande campionato delle zebrette, ma consegna alle stesse un traguardo mai raggiunto prima: la possibilità di disputare tra le mura amiche i playoff, da sesti in classifica.

E, ironia della sorte, sarà di nuovo la sfida contro le Fere a decidere quello che sarà il futuro di breve termine della formazione amiatina, la cui escalation era comunque nell'aria, non solo per tutto il lavoro fatto in campo ma anche per come la società aveva lavorato nell'extra campo e nella crescita della sua immagine. Cosa da non sottovalutare nel calcio professionistico, e ai tempi della sovresposizione mediatica che anche i social contribuiscono a dare.

In principio erano state le nuove divise curate dalla sartoria aretina Semolini, poi l'inno e infine la mascotte, che aveva fatto il suo esordio nel match contro la Juventus Next Gen una settimana fa; Pianesina, la zebra che fa appunto da mascotte (i bianconeri sono soprannominati 'zebrette'), potrà ora godersi anche gli spareggi per la Serie B. Sicuramente una nascita felice!