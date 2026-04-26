Inter, Marotta sereno: "Siamo forti della nostra correttezza e tranquillità"

Prima della sfida in programma tra Torino e Inter, ai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni del Presidente Giuseppe Marotta: "Abbiamo visto diversi commenti e notizie e siamo meravigliati. Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e no, assolutamente no. Visto che si parla della stagione scorsa, noi abbiamo avuto anche delle decisioni avverse e alcune acclarate dagli organi apicali della CAN [episodio di un rigore in Inter-Roma ndr], questo è un dato oggettivo. Siamo forti della nostra correttezza e della nostra tranquillità, oggi siamo qui per affrontare un esame importante: vogliamo portare a casa questo Scudetto più in fretta possibile per poi concentrarci sulla finale di Coppa Italia che sarebbe la decima della storia dell'Inter".

Ci potrebbero essere delle ripercussioni sulla società?

"Posso dire che siamo molto tranquilli: giocatori, squadra e società. Non aggiungo altro".

Quattro punti da uno Scudetto che, alla vigilia, non era scontato.

"Vincere uno Scudetto davanti ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato in tutta la stagione è una cosa bellissima. Capita che ogni tanto queste vittorie arrivino in maniera inspiegabile, però sarebbe bello vincerlo domenica. Rimane un'altra considerazione forte: siamo qui con grande merito dell'allenatore e della squadra e vogliamo portarlo a casa".