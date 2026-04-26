Zielinski si gode la nuova vita da play: "Una fortuna giocare lì, quest'anno mi è piaciuto di più"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha presentato a Sky Sport la partita delle ore 18 contro il Torino: "Abbiamo preparato benissimo questa partita, vogliamo dimostrare la nostra forza e portare i tre punti a Milano".

Sul ruolo di playmaker: "In questa stagione, quando è mancato Calhanoglu, ho avuto la fortuna di giocare playmaker. Mi è piaciuta molto di più questa posizione rispetto all'anno scorso. L'ho interpretata bene, cambiando mentalità, e cerco di dare il mio contributo".

Sul Torino di D'Aversa: "Dopo l'arrivo del nuovo allenatore la squadra granata ha cambiato qualcosina in modo positivo e davanti ai suoi tifosi oggi vorrà sicuramente dimostrare il suo valore. Tutti quelli che affrontano l'Inter, peraltro, vogliono dimostrare qualcosa".