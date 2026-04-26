TMW L'Arezzo conquista la Serie B. Tutti i marcatori amaranto di questa esaltante cavalcata

Quasi 20 anni dopo. Perché quella Serie B ora conquistata mancava dalla stagione 2006-2007. Ma è questa storia passata, perché oggi pomeriggio l'Arezzo può gioire per il traguardo raggiunto all'ultima giornata del campionato di Serie C, Girone B, con gli amaranto che hanno lottato fino in fondo con l'Ascoli, unica formazione - allo stato concreto dei fatti - ad aver tenuto testa ai toscani, che sin da inizio stagione si erano presi il ruolo di principale candidata alla promozione diretta. Avuta con merito.

Di seguito, tutti i cannonieri della formazione amaranto (il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati), con una precisazione: suddetta classifica esclude Matteo Cortesi, arrivato in Toscana a gennaio dopo aver salutato il Carpi. Il giocatore ha all'attivo sei reti, di cui una su rigore, ma tutte siglate con la maglia della compagine emiliana.

Questi, invece, i goleador toscani:

12 gol: Cianci (2), Pattarello (4)

10 gol: Tavernelli

9 gol: Ravasio (2)

4 gol: Chierico, Varela

2 gol: Arena, Guccione, Ionita, Mawuli, Renzi

1 gol: Bianconi, De Col, Iaccarino