Sarà il Chelsea a sfidare il City nella finale di FA Cup: battuto 1-0 il Leeds

Sarà il Chelsea a sfidare il Manchester City nella finale di FA Cup. I Blues, dopo l'esonero di Liam Rosenior e con il traghettatore Calum McFarlane in panchina, si sono imposti 1-0 contro il Leeds in semifinale. Al Chelsea basta la rete di Enzo Fernandez a metà primo tempo

Ieri la vittoria del City

La formazione di Guardiola, in corsa per la Premier con l'Arsenal e già capace di trionfare in Carabao Cup in questa stagione, ieri ha superato per 2-1 il Southampton. Decisivi Doku e Nico Gonzalez, dopo il vantaggio dei Saints firmato da Azaz.