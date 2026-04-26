Live TMW Como, Baturina: "L'importante è dare il massimo per arrivare più in alto possibile"

17.20 - Fra poco l'attaccante del Como Martin Baturina interverrà in conferenza stampa dopo la sfida contro il Genoa al "Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

18.01 - Inizia la conferenza stampa di Martin Baturina.

Siete tornati al successo.

"E’ una vittoria molto importante, in uno stadio top contro una squadra importante. Non vincevamo da un mese e questo successo è molto importante e siamo molto contenti di averlo ottenuto".

Ci puoi raccontare il gol?

"Ho visto il giocatore davanti a me poi Assan che era sul secondo palo. Sono contento di aver contributo al gol e che Assan abbiamo segnato. Cerchiamo di porta avanti la mentalità ed è per questo che sia importante".

Avete fatto una cena ci ha raccontato Fabregas.

"Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire. Per quanto riguarda l’obiettivo ragioniamo partita dopo partita. Vogliamo arrivare il più in alto possibile poi se sarà Europa League o Conference l'importante è dare il massimo per arrivare più in alto possibile".

18.10 - Termina la conferenza stampa di Martin Baturina.