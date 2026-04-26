Marotta sul caso Rocchi, Simonelli difende la Serie A, Como a -2 dalla Juve: le top news delle 18

"Voglio tranquillizzare tutti i tifosi, siamo qui a Torino perché vogliamo portare a casa questo Scudetto meritato". Giuseppe Marotta, nel pre-partita di Torino, è stato inevitabilmente interpellato anche sul caso Rocchi. Il presidente dell'Inter ha poi aggiunto: "Apprendiamo tutto dalla stampa, i comunicati e le dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi e abbiamo agito nella massima correttezza. L'anno scorso, oggettivamente, abbiamo avuto delle decisioni avverse, anche acclarate dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma. L'Inter è estranea ai fatti e lo sarà anche in futuro. Non ho niente da aggiungere a questo".

Dello stesso argomento ha parlato anche il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, che ha predicato equilibrio nei giudizi in attesa dello svolgimento delle indagini: "A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica. Giudizi affrettati o conclusioni di qualsiasi genere sono fuori posto, nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità. Nessuno di noi conosce alcun dettaglio della vicenda ed essere garantisti è un nostro preciso dovere sino all’ultimo grado di giudizio. C’è il rischio, altrimenti, di enormi danni reputazionali al sistema Serie A, e a tutto l’intero movimento calcistico italiano, con una narrazione distorta e una vera e propria gogna mediatica". E ancora: "Abbiamo il dovere di garantire che il sistema calcio assicuri trasparenza e parità di trattamento, richiamando chiunque a evitare strumentalizzazioni che generano solo disinformazione. Confidando nel lavoro degli organi competenti, non può essere un avviso di garanzia a porre in discussione l’onestà intellettuale e il lavoro di un intero sistema. Se poi dovesse risultare che qualcuno ha sbagliato, sarà giusto che paghi. Ma giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato".

Infine, in attesa del verdetto di Torino-Inter, questa giornata di Serie A ha già visto due partite domenicali: la Fiorentina ha pareggiato 0-0 col Sassuolo, avvicinandosi ulteriormente alla salvezza, mentre il Como ha espugnato il Ferraris battendo 2-0 il Genoa con reti di Douvikas e Diao: la Juventus adesso è a soli due punti di vantaggio.