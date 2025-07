Ufficiale Arzignano, ecco Valentini dal Cesena: "Il 44? Numero dedicato al mio gemello"

Federico Valentini è dell'Arzignano Valchiampo: arriva in prestito dal Cesena ed ha firmato con il club gialloceleste fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato dell'Arzignano

Di seguito il comunicato del club: "Federico Valentini è gialloceleste. Il difensore centrale classe 2005 arriva in prestito dal Cesena FC fino al 30 giugno 2026.

Si ringrazia la società bianconera per la collaborazione ed il lavoro in sinergia.

Benvenuto Federico, tua la maglia 44!

Originario di Meldola (Forlì-Cesena), Valentini gioca nella squadra del paese fino ai sette anni. Successivamente passa al Cesena. Cresce nel settore giovanile bianconero, restando anche dopo il fallimento, fino alla Primavera. Aggregato anche alla Prima Squadra, trova l’esordio in Coppa Italia Serie C nella stagione 23/24. In Primavera 1, nell’annata 24/25, ha collezionato 31 presenze e 5 reti indossando anche la fascia di Capitano".

Le prime parole di Valentini: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene"

Queste le prime parole del difensore ai canali ufficiali dell'Arzignano: "Penso che ad Arzignano ci siano tutti i presupposti per fare bene ed è un posto ottimale per crescere che è il mio obiettivo principale. Sono un ragazzo serio. Spero di portare in squadra le mie qualità e di dimostrarle in un Campionato per me nuovo. Ho sempre giocato nelle giovanili ed è un’incognita anche per me. Come numero di maglia ho scelto il 44: rappresenta il 4 aprile, la data di nascita che condivido con mio fratello gemello".