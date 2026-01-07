Pisa, con Nzola è finita: tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia arriva in soccorso
Mbala Nzola potrebbe tornare allo Spezia. Oggi il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha scaricato a tutti gli effetti il centravanti, reduce dal rigore fallito nella sconfitta con il Como: “Ci aspettiamo di più, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica”. Parole che, considerato l’arrivo di Rafiu Durosinmi, portano agli inevitabili titoli di coda.
Nzola è attualmente in prestito al Pisa dalla Fiorentina: i due club discuteranno delle modalità, ma la risoluzione anticipata del contratto sembra l’unica possibilità. Potrebbe venire in soccorso il già citato Spezia: secondo quanto riferito da Sky, il club ligure, nelle cui fila Nzola ha già militato in passato, sarebbe interessato a riabbracciare l’ex Virtus Francavilla.
In questa stagione l’attaccante angolano ha giocato 16 partite di campionato con la maglia del Pisa, segnando 3 gol. Nessuna presenza con la Fiorentina: può trasferirsi anche in una terza squadra.
