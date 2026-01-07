Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter: cosa non ha funzionato nei prestiti di Carboni e Asllani, intanto Frattesi...

Calciomercato Inter: cosa non ha funzionato nei prestiti di Carboni e Asllani, intanto Frattesi...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:26Serie A
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT

In estate l'Inter si è mossa particolarmente anche nel mercato in uscita.
Oltre alle cessioni di Benjamin Pavard e Nicola Zalewski, sono tanti i nerazzurri ceduti in prestito. Tra questi ci sono Kristjan Asllani e Valentin Carboni, il cui prestito è stato però interrotto. Nel caso del 2005 argentino è stata una decisione del club nerazzurro dato il poco impiego al Genoa, nonostante l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi. Per Asllani invece la volontà è da parte del Torino e del nuovo dirgente granata Petrachi. Due situazioni differenti, che hanno portato però allo stesso risultato. Entrambi rinetrati alla base a gennaio ed entrambi verso una nuova destinazione, con Carboni già in Argentina sponda Racing Club, la squadra di Diego Milito.

Carboni
Sia Carboni che Asllani sono stati girati in presito a due club di Serie A. Il centrocampista albanese aveva rifiutato l'opzione Betis Siviglia, desideroso di rimanere in Italia. Se il classe 2002 è stato impiegato quasi sempre dal tecnico granata Baroni, per l'argentino non si può dire lo stesso. Al Genoa, con l'ex Vieira ad allenare, è stato titolare nelle prime due di campionato e successivamente solo a gara in corso, fino alla gara interna di fine ottobre persa con la Cremonese. Con l'arrivo di De Rossi ha collezionato meno di 20 minuti in Serie A e 45 invece in Coppa Italia. Da quel momento, ovvero il 3 Dicembre, non ha più visto il campo. Dopo il prestito al Marsiglia, interrotto a causa dell'infortunio rimediato, serviva una squadra che gli garantisse il giusto minutaggio. La speranza che è il ritorno in patria, con la maglia del Racing, favorisca la crescita di uno dei migliori potenziali nerazzurri.

Asllani
Per il classe 2002 albanese la situazione è diversa. Salvo la prima di campionato contro l'Inter, è stato quasi sempre impiegato da titolare. 1136 i minuti totali, contro i 354 di Carboni. Prova del fatto che Baroni ha provato a puntare su Asllani, senza però ricevere ciò che cercava. L'ex Empoli si è reso protagonista in negativo, con il rigore sbagliato al 90' contro il Lecce, regalando la vittoria ai salentini. Salvo questo episodio, non è riuscito a lasciare il segno. Un giovane di prospettiva che non è mai riuscito a fare quel passo in più a Milano e che è mancato anche a Torino

Estero
Se in Italia ancora si fanno questioni sul fatto di fare giocare i giovani o meno, all'estero questo problema non esiste. Lo dovrebbe sapere bene anche l'Inter che ha mandato Filip Stankovic al Volendam, assieme ad Oristanio , o Aleksandar Stankovic invece, prima a Lucerna ed ora al Bruges. Basti pensare a Calafiori con il Basilea, dove ha giocato anche Sebastiano Esposito, oppure a Federico Dimarco che nella stagione 2017-18 ha militato al Sion in Svizzera. All'estero la carta d'identità o il club di appartenenza conta poco, o comunque molto meno che in Italia. Proprio per questo cercare delle realtà in Europa per i propri giovani è la cosa migliore per farli crescere. Carboni rientrerà in Argentina dove senza dubbio si gioca un calcio diverso da quello europeo. In un club amico come quello di Milito, il Racing Club di Avellaneda, l'impiego non dovrebbe essere in questione. Per Asllani invece va cercata una soluzione e probabilmente l'estero è l'opzione migliore anche per lui.

Sirene Turche per Frattesi
Continua a muoversi il mercato dell'Inter, con le sirene turche per quanto riguarda Davide Frattesi e Luis Henrique. Il centrocampista classe 1997 non partirà con la squadra per la trasferta di Parma, mentre la trattativa con il Galatasaray è in stand-by. Il tentativo del Besiktas non ha invece prodotto risultati con i nerazzurri che starebbero invece cercando il sostituto di Dumfries dopo il no di Cancelo. Nel frattemo Ange Bonny tornerà a disposizione di Chivu e ci sarà nel prossimo impegno dei nerazzurri.

Articoli correlati
Cristante e Mancini da esuberi a perni della Roma. Grazie al solito Gasperini Cristante e Mancini da esuberi a perni della Roma. Grazie al solito Gasperini
La confessione di Ibra: "Ronaldo il Fenomeno è stato e rimane il migliore di tutti... La confessione di Ibra: "Ronaldo il Fenomeno è stato e rimane il migliore di tutti i tempi"
Inter, Frattesi salta il Parma e intanto apre al Galatasaray: sul piatto quasi 5... Inter, Frattesi salta il Parma e intanto apre al Galatasaray: sul piatto quasi 5 milioni all'anno
Altre notizie Serie A
Cristante e Mancini da esuberi a perni della Roma. Grazie al solito Gasperini Cristante e Mancini da esuberi a perni della Roma. Grazie al solito Gasperini
La confessione di Ibra: "Ronaldo il Fenomeno è stato e rimane il migliore di tutti... La confessione di Ibra: "Ronaldo il Fenomeno è stato e rimane il migliore di tutti i tempi"
Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro... Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Inter, Frattesi salta il Parma e intanto apre al Galatasaray: sul piatto quasi 5... Inter, Frattesi salta il Parma e intanto apre al Galatasaray: sul piatto quasi 5 milioni all'anno
Il Napoli torna al Maradona un mese dopo: l'Inter può aspettare, col Verona vietato... Il Napoli torna al Maradona un mese dopo: l'Inter può aspettare, col Verona vietato sbagliare
Spalletti su David: "Bisogna fargli vedere quanti amici ha all'interno dello spogliatoio"... Spalletti su David: "Bisogna fargli vedere quanti amici ha all'interno dello spogliatoio"
Lecce, con la Roma un ko che brucia. Ora si attendono rinforzi dal mercato Lecce, con la Roma un ko che brucia. Ora si attendono rinforzi dal mercato
Zazzaroni: "Fagioli unico autentico talento italiano del momento. Como? Che ca**ata... Zazzaroni: "Fagioli unico autentico talento italiano del momento. Como? Che ca**ata Perth"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: possibile chance per Dallinga. Kolasinac da valutare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine top news n.1 Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's
Immagine top news n.2 Attenzione attenzione! Clamoroso in casa Milan: ci siamo per il rinnovo di Maignan?
Immagine top news n.3 Gasperini non parla e oggi vede i Friedkin: tutto sul summit con la proprietà
Immagine top news n.4 La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha ragione
Immagine top news n.5 Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il mercato
Immagine top news n.6 La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel mirino
Immagine top news n.7 Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Ravenna, flessione che non mi aspettavo. Arezzo? Squadra vera”
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Ghilardi: "Felici del quarto posto ma non dobbiamo accontentarci e fare sempre meglio"
Immagine news Serie A n.2 Cristante e Mancini da esuberi a perni della Roma. Grazie al solito Gasperini
Immagine news Serie A n.3 La confessione di Ibra: "Ronaldo il Fenomeno è stato e rimane il migliore di tutti i tempi"
Immagine news Serie A n.4 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine news Serie A n.5 Inter, Frattesi salta il Parma e intanto apre al Galatasaray: sul piatto quasi 5 milioni all'anno
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli torna al Maradona un mese dopo: l'Inter può aspettare, col Verona vietato sbagliare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Non ci sono formazioni condannate. Mercato? Idee chiare"
Immagine news Serie B n.2 Martinelli alla Sampdoria, il talento della Fiorentina va a farsi le ossa in Serie B
Immagine news Serie B n.3 Palermo, buone notizie per Inzaghi: Bereszynski torna a disposizione
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, per la porta c'è Martinelli: il giocatore è arrivato a Genova, domani la firma
Immagine news Serie B n.5 Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Ravenna, flessione che non mi aspettavo. Arezzo? Squadra vera”
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: a Dudic bastano 120 secondi
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Bellini abbatte il muro dell'Ascoli
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, tre punti VITAli
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, il ds Lauriola: "Cercheremo di accontentare chi non trova spazio"
Immagine news Serie C n.6 Arzignano, Coppola ai saluti: il difensore torna a Malta e firma con il Birkirkara
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.5 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.6 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)