Sampdoria, poco spazio per Riccio: oltre all'Avellino, ci sono anche Monza e Bari
Il futuro di Alessandro Riccio sembra sempre più lontano dalla Sampdoria. Dopo l’esonero di Massimo Donati, il difensore blucerchiato ha progressivamente perso spazio, venendo spesso superato nelle gerarchie anche da giocatori adattati come Abildgaard e Venuti.
Il classe 2002 è ora deciso a cambiare aria e non manca l’interesse attorno al suo profilo. Come riportato da SportChannel214.it, oltre all’Avellino, sulle sue tracce ci sarebbero anche Monza e Bari, entrambe già attive con richieste di informazioni dettagliate.
La cessione appare dunque una possibilità concreta, con diversi club pronti a muoversi per garantirsi un rinforzo giovane ma già esperto.
