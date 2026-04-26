Serie C, è terminato il Girone C: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti
Il Girone C di Serie C, ultimo a scendere in campo nella regular season, è andato in archivio, questa la classifica finale con tutti i verdetti.
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CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A
1. Benevento 82 - promosso in Serie B
2. Catania 70 - al 2° turno dei playoff Nazionale
3. Salernitana 69 - al 1° turno dei playoff Nazionale
4. Cosenza 67 - al 2° turno dei playoff di Girone
5. Casertana 66 - al 1° turno dei playoff di Girone
6. Crotone 61 - al 1° turno dei playoff di Girone
7. Monopoli 56 - al 1° turno dei playoff di Girone
8. Casarano 56 - al 1° turno dei playoff di Girone
9. Audace Cerignola 54 - al 1° turno dei playoff di Girone
10. Potenza 49 - al 1° turno dei playoff Nazionale per vittoria Coppa Italia
11. Atalanta U23 45 - al 1° turno dei playoff di Girone
12. Team Altamura 45
13. Latina 42
14. Cavese 42
15. Picerno 40
16. Sorrento 39
17. Giugliano 37
18. Foggia 27 - retrocesso in Serie D
19. Siracusa 26 - retrocesso in Serie D
20. Trapani 24 - retrocesso in Serie D
ACCOPPIAMENTI PLAYOFF
PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):
Casertana-Atalanta U23
Crotone-Audace Cerignola
Monopoli-Casarano
SECONDO TURNO DEL GIRONE (mercoledì 6 maggio)
Cosenza
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio):
Salernitana, Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Catania
Il regolamento dei playoff di Serie C
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.
Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B