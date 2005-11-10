Serie C, gli arbitri della 12ª giornata: Esposito per il derby Juve NG-Pro Vercelli
Tommaso Maschio
Sono state comunicate dall'Aia le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di campionato di Serie C in programma nel prossimo fine settimana. Di seguito tutti gli arbitri delle gare nei tre gironi del torneo.
GIRONE A
ALBINOLEFFE – PERGOLETTESE: Alessandro Colelli (Ostia Lido)
CARPI – RENATE: Silvia Gasperotti (Rovereto)
CITTADELLA – TREVISO: Giorgio Bozzetto (Bergamo)
DOLOMITI BELLUNESI – LECCO: Vittorio Emanuele Teghtille (Collegno)
FOLGORE CARATESE – UNION BRESCIA: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)
GIANA ERMINIO – ALCIONE MILANO: Gerardo Simone Caruso (Viterbo)
JUVENTUS NEXT GEN – PRO VERCELLI: Carlo Esposito (Napoli)
LUMEZZANE – ARZIGNANO VALCHIAMPO: Giacomo Rossini (Torino)
NOVARA – DESENZANO: David Kovacevic (Arco Riva)
OSPITALETTO – TRENTO: Fabrizio Pacella (Roma 2)
GIRONE B
CAMPOBASSO – FORLÌ: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
GUBBIO – VIS PESARO: Michele Pasculli (Como)
GUIDONIA MONTECELIO – PERUGIA: Lorenzo Maccarini (Arezzo)
LATINA – PIANESE: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
LIVORNO – OSTIAMARE: Gianmarco Vailati (Crema)
PESCARA – TORRES: Gianluca Gualtidi (Rimini)
RAVENNA – PINETO: Andrea Mazzer (Conegliano)
REGGIANA – SAMBENEDETTESE: Riccardo Tropiano (Bari)
SPEZIA – ATALANTA U23: non indicato
VADO – GROSSETO: Antonio Di Reda (Molfetta)
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA – CATANIA: Abdoulaye Diop (Treviglio)
BARI – SCAFATESE: Simone Gavini (Aprilia)
BARLETTA – MONOPOLI: Gabriele Sacchi (Macerata)
CASARANO – FOGGIA: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)
CAVESE – PICERNO: Erminio Cerbasi (Arezzo)
COSENZA – INTER U23: Domenico Castellone (Napoli)
GIUGLIANO – CASERTANA: Bruno Spina (Barletta)
POTENZA – CROTONE: Giuseppe Vingo (Pisa)
SALERNITANA – SAVOIA: Gabriele Restaldo (Ivrea)
SORRENTO – ALTAMURA: Mattia Nigro (Prato)