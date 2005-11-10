Giudonia Montecelio, tris di rinnovi in arrivo. Tutto pronto per la firma fino al 2028

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Giudonia Montecelio, tris di rinnovi in arrivo. Tutto pronto per la firma fino al 2028TMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 15:49Serie C
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28.10.2026 15:49Serie C
Mentre la formazione di Ciro Ginestra è in piena lotta per la zona playoff del Girone B di Serie C, la dirigenza del Guidonia Montecelio è all'opera sul fronte dei rinnovi contrattuali.
Stando, infatti, a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sono ad un passo dalla definizione i prolungamenti di ben tre calciatori: il difensore classe 1999 Stefano Esempio, il mediano classe 1999 Salvatore Santoro e il centrocampista Simone Tascone.
Per tutti e tre i giocatori, attualmente in scadenza nel giugno 2027 la nuova data di fine rapporto è fissata per il 30 giugno 2028.
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