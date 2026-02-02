Ufficiale
Aurora Pro Patria, Simone Andrea Ganz passa in prestito al Piacenza
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’arrivo in prestito, fino al termine della stagione in corso dall’Aurora Pro Patria 1919, dell’attaccante classe ’93 Simone Andrea Ganz.
Ufficio Stampa Piacenza Calcio 1919
