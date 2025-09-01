Benevento, doppio innesto dal Crotone: arrivano Cantisani e Tumminiello
Doppio innesto in casa Benevento che pesca dal Crotone per rinforzare il proprio reparto offensivo prelevando sia Cantisani sia Tumminiello. I due hanno firmato un triennale con il club giallorosso. Questi i due comunicati:
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società F.C. Crotone per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Raffaele Cantisani. Il calciatore, classe 2004, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028".
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società F.C. Crotone per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Marco Tumminello. Il calciatore, classe 1998, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028".