TMW Durosinmi nuovo acquisto del Pisa. In attesa della firma, domani vedrà la sfida al Como

Si avvicina un rinforzo per l'attacco del Pisa, che sta chiudendo l'affare per assicurarsi il centravanti nigeriano Rafiu Durosinmi (23 anni) dai cechi del Viktoria Plzen, all'interno di una mossa di mercato che prevede un esborso di circa 10 milioni di euro.

In queste ore per Durosinmi è tempo di visite mediche con il Pisa, prima della firma sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti un tesserato della compagine toscana. Domani sarà presente sugli spalti della Cetilar Arena, per assistere alla partita della sua nuova squadra contro il Como, partita valevole per la 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata per il massimo campionato italiano.

Chi è Durosinmi, qualche numero della sua stagione in Repubblica Ceca: i numeri. Giocatore dotato di un grande fisico, il classe 2003 è 1 metro e 92 di altezza, e reduce da un inizio stagione importante con la maglia dei rossoblù cechi. Fino ad ora le presenze stagionali, fra le varie competizioni, sono state 30 con 13 reti all'attivo di cui sette in campionato, due nella coppa nazionale e quattro fra qualificazione in Champions League ed Europa League.