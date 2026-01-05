Juventus su Kessié, di nuovo. In estate si erano informate anche Fiorentina e Como

Torna di moda per la Serie A il nome di Franck Kessié (29 anni), che sembra davvero pronto a porre la parola fine sulla sua avventura in Arabia Saudita per fare il suo ritorno nel palcoscenico del massimo campionato italiano.

Non è certamente la prima volta che il nome di Kessié viene accostato a un potenziale trasferimento nel campionato italiano. D'altronde tra Atalanta e Milan, che ha lasciato subito dopo aver conquistato il 19° Scudetto nella storia del club al termine della stagione 2021/2022. L'ivoriano aveva lasciato da svincolato, firmando nella stessa estate con il Barcellona, lasciato poi un anno più tardi in favore dell'Al Ahli e della pioggia di milioni che piovono dalla ricca Saudi Pro League.

Oggi la traccia più calda di mercato per Kessié porta alla Juventus, e non è nemmeno il primo accostamento al bianconero. Oltre alle varie volte in cui si parlava di interessamenti bianconeri quando ancora era in Italia, e pure nell'anno di Barcellona, anche in estate la Vecchia Signora si era fatta avanti. Così come la Fiorentina, che sperava di trovare in Pioli (il suo allenatore ai tempi della vittoria del campionato con il Milan) un fattore di attrazione. Aveva provato a chiedere anche il Como, ma per tutti la risposta era la stessa: ci sarebbe stato da attendere, per via di vari fattori. Ora, o al più tardi in estate, potrebbe essere davvero arrivato il momento giusto per riportare Kessie in Serie A.