Bologna in cerca di un difensore centrale a gennaio. Non solo Freytes e Leysen: tutti i profili

Tra i principali obiettivi del Bologna per il mercato di gennaio c'è l'individuazione di un nuovo difensore centrale, che possa andare a prendere il posto del partente Nicolò Casale nella rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.

Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Juan Pablo Freytes, argentino di 26 anni che gioca in Brasile con la nobile maglia del Fluminense. Una potenziale operazione da 7-8 milioni di euro, come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore su queste pagine, che potrebbe anche vedere la linea del traguardo, se la società emiliana si decidesse ad affondare il colpo con il Flu. Rimane sempre in ballo anche il nome di Fedde Leysen (22 anni), di quattro classi stagionali più giovane rispetto a Freytes e già impegnato in un campionato europeo come la Jupiler League belga, per quanto non sia esattamente un torneo di primissimo livello. Sullo sfondo permane pure l'interesse generale per Diego Coppola (22), pronto a lasciare il Brighton a gennaio e sul quale non mancano però gli ammiratori in Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, non sono terminati qui i profili in orbita Bologna. La rosea fa infatti anche i nomi di Elvind Helland (19 anni), prospetto norvegese in scadenza al 30 giugno con il Brann Bergen, mentre un identikit più per la fascia è quello di Julio Soler (20), argentino del Bournemouth seguito però pure dall'Ajax.