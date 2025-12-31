TMW Radio Cugini: "Milan, Allegri sta giocando praticamente con solo 13 uomini"

Il giornalista Mimmo Cugini è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Le tre squadre migliori del 2025?

"Metto Napoli, Roma e Bologna. L'Inter no perché è arrivata in fondo a tutto ma non ha portato a casa niente alla fine. La Roma ha fatto un grande recupero, sul Napoli non ci sono dubbi, visto lo Scudetto e la Supercoppa vinta. Il Bologna merita un posto sul podio".

La top 3 degli allenatori della Serie A del 2025?

"Ne premierei 5. Secondo me un lavoro incredibile lo fa Allegri nella seconda parte del 2025 Allegri, che sta giocando in 13. Il lavoro di Gasperini è eccezionale, perché lo fa uguale all'Atalanta e alla Roma. Poi Conte è il più bravo, ma parte da una base molto alta. E metto Chivu perché è l'esordiente che stupisce un po' tutti, e lo metto al posto di Conte".

Il podio dei migliori giocatori della Serie A nel 2025?

"McTominay indiscutibilmente, decisivo l'impatto sul Napoli e la Serie A, poi metto Lautaro, che rimane una grande garanzia, infine Modric perché vederlo giocare in Italia incanta".