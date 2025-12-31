TMW Udinese, Nani blinda Atta e Davis: "Non è il momento di vendere. Poi in estate..."

"Vorrei sfatare la tradizione che dobbiamo vendere”. Nell’A tu per tu con TMW di oggi, Gian Luca Nani, uomo mercato dell’Udinese, blinda Arthur Atta e Keinan Davis, pezzi pregiati della formazione bianconera: “Spesso ci troviamo costretti a farlo perché abbiamo fatto talmente un buon mercato che ci chiedono i calciatori. Non vorremmo vendere nessuno. Ora è il momento di competere, non di vendere. Una volta raggiunta la salvezza ci piacerebbe alzare l'asticella. Poi in estate quando arrivano pressioni dai grandi club è difficile opporsi".

Cosa farete sul mercato a gennaio?

"Dovremmo intervenire poco. Lo faremo in maniera mirata, mentre stiamo già lavorando per giugno".

Lucca a Napoli delude.

"Chiunque va in un grande club ha attorno a sé aspettative alte. Ma non ho dubbi che ne verrà fuori".