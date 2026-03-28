Pianese, Birindelli: "Momento cruciale, a Forlì serviranno compattezza e lucidità"

Il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, ha presentato la sfida sul campo del Forlì, valida per la quintultima giornata della regular season, sottolineando l’importanza della fase finale del campionato: “Siamo arrivati a un punto cruciale della stagione - ha spiegato -. L’obiettivo primario è stato raggiunto grazie a sacrificio, determinazione e spirito di abnegazione. Ora dobbiamo continuare senza cali di tensione”.

Birindelli ha riconosciuto un leggero calo nell’ultima uscita, ma senza allarmismi: “È normale attraversare momenti meno brillanti. Non dobbiamo piangerci addosso, abbiamo lavorato bene anche questa settimana”.

Il tecnico ha poi evidenziato il tema delle energie, sia fisiche che mentali: “In questa fase della stagione è fondamentale gestirle bene. Ci sono infortuni e stanchezza, spesso i dettagli fanno la differenza”.

Sull’avversario, massimo rispetto per una squadra con identità chiara: “Il Forlì è tra le poche squadre che non ha mai cambiato il proprio modo di giocare. Ama il possesso, crea tanto ed è tra le migliori per expected goals. In casa è particolarmente forte e ha raccolto molti punti”.

Infine, il messaggio alla sua squadra: “Servirà una grande prova collettiva. Nei momenti difficili bisogna restare uniti, compatti e lucidi. Solo così possiamo portare a casa un risultato positivo”.