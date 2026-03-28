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Pianese, Birindelli: "Momento cruciale, a Forlì serviranno compattezza e lucidità"

Pianese, Birindelli: "Momento cruciale, a Forlì serviranno compattezza e lucidità"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, ha presentato la sfida sul campo del Forlì, valida per la quintultima giornata della regular season, sottolineando l’importanza della fase finale del campionato: “Siamo arrivati a un punto cruciale della stagione - ha spiegato -. L’obiettivo primario è stato raggiunto grazie a sacrificio, determinazione e spirito di abnegazione. Ora dobbiamo continuare senza cali di tensione”.

Birindelli ha riconosciuto un leggero calo nell’ultima uscita, ma senza allarmismi: “È normale attraversare momenti meno brillanti. Non dobbiamo piangerci addosso, abbiamo lavorato bene anche questa settimana”.

Il tecnico ha poi evidenziato il tema delle energie, sia fisiche che mentali: “In questa fase della stagione è fondamentale gestirle bene. Ci sono infortuni e stanchezza, spesso i dettagli fanno la differenza”.

Sull’avversario, massimo rispetto per una squadra con identità chiara: “Il Forlì è tra le poche squadre che non ha mai cambiato il proprio modo di giocare. Ama il possesso, crea tanto ed è tra le migliori per expected goals. In casa è particolarmente forte e ha raccolto molti punti”.

Infine, il messaggio alla sua squadra: “Servirà una grande prova collettiva. Nei momenti difficili bisogna restare uniti, compatti e lucidi. Solo così possiamo portare a casa un risultato positivo”.

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