Bra, Rebuffi: "Adesso cerchiamo di affrontare i playout nel miglior modo possibile"

Il difensore del Bra Matteo Rebuffi ha parlato a 90 minuti dal termine della stagione: "Noi come sempre abbiamo cercato di dare tutto in campo. Come è capitato spesso quest’anno, negli ultimi minuti a livello di episodi non ci è mai andato nulla a favore. Però abbiamo provato a dare il massimo sia per il gruppo, sia per i tifosi, sia per la città. Adesso ci prepariamo alla prossima partita al meglio e per affrontare le ultime due gare ancora nelle migliori condizioni possibili. La Ternana è una delle squadre più forti del campionato. Noi abbiamo cercato di imporci fino alla fine. Siamo riusciti comunque, anche se con un errore loro, a pareggiarla. Abbiamo cercato di usare i nostri concetti fino alla fine, cercando di portare a casa qualcosa. Purtroppo, come ho detto prima, gli episodi non erano a nostro favore. C’è rammarico, però si va avanti.

Noi dall’inizio, dal primo giorno di ritiro, il 14 luglio, abbiamo lavorato al massimo. Nessuno forse ci sperava anche fuori che si potesse arrivare a questo. Noi abbiamo lavorato sul campo tutti i giorni, in qualsiasi condizione possibile e immaginabile. Abbiamo dato tutto e siamo riusciti a consolidare i playout. Adesso cerchiamo di affrontarli nel miglior modo possibile.

Benzina in vista del playout? Sì, assolutamente. Noi l’abbiamo preparata al massimo come tutte le altre partite. Cercheremo sempre di imporre il nostro gioco, i nostri concetti. Metteremo dentro minutaggio il più possibile anche a noi che magari abbiamo giocato un po’ meno, però per arrivare poi alle ultime due partite, come ho già detto, e affrontarle nel miglior modo possibile tutti insieme da gruppo forte quale siamo".