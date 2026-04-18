Il piano della Juventus per Bernardo Silva: pronta a convincerlo con un triennale da 7 milioni

L’addio al Manchester City, ormai ufficiale, trasforma Bernardo Silva nel profilo più ambito del mercato a parametro zero. A 32 anni, il portoghese saluta l’era Guardiola dopo aver trionfato ovunque, ma con la chiara volontà di restare al centro di un progetto di alto profilo.

In questo scenario, scrive La Stampa, la Juventus si è mossa con largo anticipo. I bianconeri, forti di un dialogo costante con l’agente Jorge Mendes, hanno prospettato al giocatore un ruolo da leader assoluto, sia nello spogliatoio che nelle dinamiche tattiche di Luciano Spalletti. L'allenatore vede nel portoghese l'elemento perfetto per innescare Kenan Yildiz e innalzare il tasso tecnico della squadra e punta a convincerlo con un triennale che toccherebbe i 7 milioni netti, bonus inclusi, in linea con la nuova politica societaria.

L'ad Damien Comolli ha tracciato l'identikit di un giocatore di personalità e la pista Silva appare sempre più concreta, complice anche l'ottimo momento della squadra in campionato. La concorrenza, tuttavia, resta agguerrita: il Barcellona rimane la principale insidia, ma occhio anche al suggestivo e romantico ritorno al Benfica, mentre le sirene arabe o americane offrono opzioni più ricche. La Juventus, dal canto suo, ha gettato le basi e, ora che la corsa è ufficialmente partita, intende trasformare le buone intenzioni in un colpo da novanta per tornare ai vertici.