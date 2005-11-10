Gilardino: "Mi aspetto tanto da Diego Carlos non si discute. Davanti non c'è un riferimento"

Tra i giocatori apparsi un po' al di sotto dei suoi standard c'è anche Diego Carlos, difensore del Parma che Alberto Gilardino ha sostituito nell'intervallo del match contro il Torino: "Mi aspetto tanto da lui, per la sua esperienza e per ciò che ha fatto vedere negli anni. Non dobbiamo dimenticarci che ha dovuto allenarsi molto da solo, quindi è stato sottoposto a un cambiamento di metodologia e può essere in difficoltà, ma il suo valore non si discute. È una squadra giovane, che ha un'energia importante sotto il profilo della quotidianità. È naturale che se vado ad analizzare abbiamo preso gol subito, questo aspetto può essere un condizionamento essendo una squadra giovane. Su questo ho cercato di martellare coi ragazzi, per far sì che non succeda più".

Sull'attacco: manca qualche centimetro là davanti?

"Quando mi riferivo al cambiamento nelle caratteristiche dei giocatori è proprio questo. Serve cercare di mettere nelle condizioni migliori i giocatori che ho: alzare il baricentro, portare di più il pallone, il cambiamento nel gioco totale... Mi riferivo proprio alle caratteristiche dei giocatori che ho: Frigan, Romero, Lontani, Elphege sono giocatori di movimento, non abbiamo un punto di riferimento. Sto cercando di trovare soluzioni per andare incontro alle caratteristiche dei miei giocatori".

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