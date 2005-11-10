Casarano, Di Bari viene sollevato dall'incarico: fatale la cinquina contro la Cavese

La notizia era nell'aria già dalle ultime ore dopo il ko per 5-2 incassato questo pomeriggio in casa della Cavese ed è diventata ufficiale: Vito Di Bari non è più il tecnico del Casarano. Di seguito la nota del club: "La società Casarano Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Vito Di Bari. Al tecnico va il ringraziamento per il lavoro svolto e per aver guidato la squadra in questi mesi. La società gli augura le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera".

Le parole del presidente del club

Ufficialità in qualche modo anticipata dalle dichiarazioni del presidente Antonio Filograna: "Abbiamo preso una decisione immediata che è già stata comunicata al diretto interessato - si legge su LaCasadiC -. Vito Di Bari non è più l’allenatore del Casarano. Sono molto deluso dalla squadra e ho parlato anche con i calciatori. Ma decisione necessaria perchè arrivati a questo punto rischiavamo anche di essere risucchiati completamente in classifica e continuo a pensare che, invece, questa sia una buona rosa".