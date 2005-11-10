Casarano, riflessioni in corso per il post Di Bari: in pole come sostituto c'è Prosperi

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Casarano, riflessioni in corso per il post Di Bari: in pole come sostituto c'è ProsperiTMW
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:19Serie C
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18.10.2026 19:19Serie C
L'ex tecnico della Cavese, già in pre allarme prima della notizia dell'esonero, potrebbe dunque trovare una nuova panchina in Serie C.
TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Casarano al lavoro per trovare il nuovo allenatore, dopo l'ufficialità dell'esonero di Vito Di Bari. Secondo quanto raccolto da TUTTOmercatoWEb.com, il nome in pole è quello di Fabio Prosperi. Il tecnico, lo scorso anno alla Cavese, era già stato messo in pre allarme.
Un nome nei pensieri di molti club per cambiare in corsa. Nelle scorse settimane, infatti, era stato contattato dalla Salernitana anche per un eventuale post Cosmi (che rimane sempre sotto osservazione). Con il Casarano, invece, previsti ulteriori contatti anche domani.
Fonte: Claudia Marrone
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