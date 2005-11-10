Napoli, Allegri: "Le difficoltà in una stagione ci sono, non dobbiamo avere ansia"

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Bisogna fare una buona prestazione tecnica, loro si difendono bene col blocco basso. A volte ci fidiamo troppo del compagno e non prevediamo quello che può essere un errore, com'è accaduto sabato a Venezia. Poi sul piano tecnico si può sempre migliorare. Recuperiamo giocatori, il momento è difficile ma la squadra le qualità le ha e bisogna fare qualcosa in più di quello che al momento ci penalizza".

Centrocampo più fisico e meno tecnico?

"È una scelta perché Lobotka e Gilmour hanno giocato tantissime partite, Anguissa recupera da un infortunio e non ha assolutamente novanta minuti nelle gambe. A Firenze l'ho fatto entrare e si è fatto male, stavolta lo faccio giocare subito così se dovesse risuccedere ho un cambio in più. Ma spero che non risucceda".

Qual è la priorità stasera?

"Le partite di Champions sono un po' diverse da quelle del campionato. Bisogna essere ordinati e non perdere la pazienza, perché in Europa le gare possono cambiare completamente negli ultimi minuti. Non bisogna avere fretta, ma saltare qualche passaggio intermedio che sicuramente ci penalizza".

Cosa serve per invertire il trend negativo?

"Ci vuole grande entusiasmo, ma soprattutto grande tecnica e precisione nei passaggi. Bisogna andarci a prendere le cose, perché nessuno ce le regala. Nell'arco di una stagione le difficoltà ci sono, sta a noi andare a riprendercele ma senza ansia perché è quella che ti fa sbagliare".