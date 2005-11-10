Serie C, Giudice Sportivo: stangata per il Treviso. Due giornate a D'Andrea (Ostiamare)

Attraverso i propri canali ufficiali la Serie C ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della decima giornata di campionato. Eccole:

AMMENDE

Sanzione di 3mila euro al Treviso dopo la gara vinta 2-0 in casa della Folgore Caratese per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 73 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato:

1. al 1°, al 10° e al 23° minuto del primo tempo, e al 42° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;

2. al 1° minuto del primo tempo, al 4° e al 20° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;

3. al 20° minuto del primo tempo, al 5° e al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte.

Inoltre sono state comminate ammende aPergolettese (mille euro), Cavese e Spezia (500 euro), Barletta (400 euro), Campobasso e Sambenedettese (300 euro), Ravenna e Union Brescia (200 euro) e Audace Cerignola (100 euro).

DIRIGENTI

Inibizione fino al 10 novembre 2026 e ammenda di 500 euro al direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni successivamente alla gara persa 2-1 contro la Juventus Next Gen per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:

A) lo raggiungeva al centrocampo e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive per contestarne l’operato;

B) allontanato da un tesserato della propria squadra, reiterava la predetta condotta nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgendo ulteriori frasi irrispettose nei confronti dell’Arbitro".

Inibizione fino al 3 novembre 2026 e ammenda di 500 euro al direttore sportivo del Campobasso, Giuseppe Figliomeni, successivamente alla gara persa 5-1 contro il Perugia "per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario in quanto:

A) mentre un calciatore avversario si trovava a terra, si alzava dalla panchina aggiuntiva, entrava sul terreno di gioco per circa un metro e, urlando e gesticolando in maniera aggressiva, proferiva nei confronti di questi, frasi irrispettose;

B) mentre l’Arbitro gli si avvicinava, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose con fare aggressivo e, alla notifica del provvedimento di espulsione, faceva un ulteriore passo all’interno del terreno di gioco, portandosi a circa un metro dall’Arbitro e proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.

CALCIATORI

Squalifica di due giornate per Filippo D'Andrea (Ostiamare), mentre un turno di stop è stato inflitto a Da Pozzo (Ravenna), Salines (Campobasso), Italeng e Suarez (Renate), Kassama (Trento).