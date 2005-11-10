De Bruyne playmaker, Allegri ci prova. Dopo il Frosinone disse: "Si diverte più avanti"

Il Napoli deve ripartire e uscire dalla crisi di risultati di questo inizio di stagione. Il tecnico azzurro, Massimiliano Allegri, sceglie dunque di cambiare in Champions League, contro il Bodo/Glimt. Una mossa su tutte: quella di schierare Kevin De Bruyne davanti alla difesa, nel 4-3-3 scelto per la gara di oggi.

Dopo la gara vinta dal Napoli contro il Frosinone, con De Bruyne che era stato fra i protagonisti in assoluto, l'allenatore aveva dichiarato nel post-partita: "De Bruyne è un giocatore straordinario: se si mette a fare il play diventa ancora più bravo e può allungare la carriera. A lui piace divertirsi davanti e stasera ha fatto una gran partita". Chi la vincerà? Stasera si vedrà ancora una volta come reagirà il belga per la scelta di abbassarlo e di dargli le chiavi della regia.

Un centrocampo tutto nuovo per il Napoli

Allegri cambia dunque per cercare di uscire dalla crisi in cui si è infilata la sua squadra, incappata in 5 sconfitte in queste prime 9 partite fra campionato ed Europa. Contro il Bodo/Glimt c'è un centrocampo tutto nuovo: il Napoli dovrebbe giocare con un 4-3-3, con appunto Anguissa e McTominay mezzali e De Bruyne in versione regista davanti alla difesa.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Bodo/Glimt

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

A disposizione: Contini, Miilinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.

A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Aleesami, Saitnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka, Maatta. Allenatore: Kjetil Knutsen.