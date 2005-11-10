Napoli, McTominay: "Momento difficile, dobbiamo restare zitti e lavorare"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Sto bene, passo dopo passo recuperi e ritrovi la piena forma: sto ritrovando anche il mio peso. Non vedo l'ora di tornare a giocare un po' di partite, per dare slancio alla squadra. Il momento è difficile, ma dobbiamo restare zitti e pensare soltanto a lavorare".

Cambierà qualcosa con questo nuovo centrocampo?

"Non penso, tutto il centrocampo ha grandissima qualità: abbiamo tante grandi opzioni e tutti sono giocatori validi: il calcio è un gioco di squadre e chi entra deve aiutare".