Napoli, McTominay: "Momento difficile, dobbiamo restare zitti e lavorare"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:37Serie A
autore Marco Pieracci
20.10.2026 20:37Serie A
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Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Sto bene, passo dopo passo recuperi e ritrovi la piena forma: sto ritrovando anche il mio peso. Non vedo l'ora di tornare a giocare un po' di partite, per dare slancio alla squadra. Il momento è difficile, ma dobbiamo restare zitti e pensare soltanto a lavorare".
Cambierà qualcosa con questo nuovo centrocampo?
"Non penso, tutto il centrocampo ha grandissima qualità: abbiamo tante grandi opzioni e tutti sono giocatori validi: il calcio è un gioco di squadre e chi entra deve aiutare".
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