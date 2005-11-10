Juventus, Nico Gonzalez: "Siamo pronti a tutto, è una partita importante che vogliamo vincere"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 19:53Serie A
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18.10.2026 19:53Serie A
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Prima della sfida contro la Lazio a Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato il trequartista della Juventus Nico Gonzalez: "Siamo pronti a tutto, abbiamo meno tempo di recupero rispetto agli altri ma questo è il calcio. Oggi secondo me sarà una partita troppo importante, in casa e che vogliamo vincere".
Parlate delle prestazioni come Cagliari dove non siete riusciti a vincere?
"Sappiamo bene che non possiamo buttare punti così, però è il calcio. Il calcio funziona in questo modo, oggi puoi fare una partita straordinaria e domani no. Ma stiamo andando sulla stessa strada, siamo uniti".
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