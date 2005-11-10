Juventus, Nico Gonzalez: "Siamo pronti a tutto, è una partita importante che vogliamo vincere"

Prima della sfida contro la Lazio a Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato il trequartista della Juventus Nico Gonzalez: "Siamo pronti a tutto, abbiamo meno tempo di recupero rispetto agli altri ma questo è il calcio. Oggi secondo me sarà una partita troppo importante, in casa e che vogliamo vincere".

Parlate delle prestazioni come Cagliari dove non siete riusciti a vincere?

"Sappiamo bene che non possiamo buttare punti così, però è il calcio. Il calcio funziona in questo modo, oggi puoi fare una partita straordinaria e domani no. Ma stiamo andando sulla stessa strada, siamo uniti".