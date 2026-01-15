Casillo e De Vitto al Foggia ma nessun disimpegno dall'Heraclea: "Avanti con convinzione"

I vertici dell'Heraclea Calcio hanno respinto con fermezza tutte le speculazioni circolate circa un'eventuale cessazione dell'attività del club. La presa di posizione ufficiale arriva in seguito all'ingresso di Casillo e De Vitto nella gestione del Foggia, operazione che aveva alimentato rumors sul futuro della società lucana.

“Si tratta di notizie prive di fondamento - si legge nella nota ufficiale diffusa da AntennaSud - che non rispecchiano in alcun modo la realtà di un club che, negli anni, ha costruito il proprio percorso su tenacia, determinazione, programmazione, serietà e ambizione.

L’Heraclea Calcio continuerà con ancora maggiore forza, sostenuta come sempre dalla famiglia De Vitto e dalla famiglia Casillo e da tutti i partner che in questi anni hanno creduto e accompagnato il nostro cammino.

Un sostegno concreto e costante che rappresenta un segno chiaro e inequivocabile: il progetto Heraclea va avanti, oggi più solido e convinto che mai.

Il passo compiuto dal presidente Casillo e dalla famiglia De Vitto verso il Calcio Foggia 1920, ci rende profondamente orgogliosi e deve essere motivo di autentico vanto per tutta la nostra comunità sportiva.

Un passaggio che rafforza ulteriormente il nostro senso di appartenenza e che rappresenta uno stimolo a essere ancora più uniti, con la consapevolezza che si collaborerà anche con il Calcio Foggia 1920, in un’ottica di crescita condivisa e valorizzazione del territorio.

Proseguiranno, ancora più forti di prima, tutte le attività del nostro fiorente settore giovanile, che da diversi anni continua a regalarci enormi soddisfazioni, formando atleti e soprattutto uomini, nel pieno rispetto dei valori sportivi ed educativi che da sempre contraddistinguono l’Heraclea Calcio.

Allo stesso modo, il progetto sociale Heraclea continua e si rafforza ulteriormente con sacrificio e dedizione.

Un progetto che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello, non solo per la comunità di Candela, ma per l’intera Capitanata.

Dalle iniziative sociali ai corsi di lingua inglese svolti in questi anni, passando per la promozione costante del brand e dei valori Heraclea, la società conferma il proprio impegno quotidiano nel sociale, nello sport e nella crescita culturale dei più giovani.

L’Heraclea Calcio guarda al futuro con entusiasmo, responsabilità e passione, consapevole delle proprie radici e orgogliosa del cammino intrapreso.

Tutti uniti, più forti di prima.

Perché l’Heraclea non è solo una squadra: è una famiglia, è un progetto, è un sogno che continua a correre, insieme.”